Dopo una serata trascorsa in un locale di Milano sono scoppiate le polemiche su Elodie e Andrea Iannone. La coppia sarebbe “colpevole” di non aver concesso autografi né selfie ai presenti, il tutto secondo uno scoop pubblicato dal settimanale Oggi e ripreso da Dagospia.

Polemiche su Elodie: cos’è successo

Secondo Oggi, qualche sera fa Elodie e Andrea Iannone avrebbero trascorso una serata in un ex night club vicino alla Stazione Centrale di Milano presso il quale si sarebbero presentati “scortati come due star di Hollywood”.

La coppia, quindi, si sarebbe accomodata nel privè della discoteca e lì si sarebbe tenuta lontana dagli ammiratori che li avrebbero notati. Oggi scrive che sia Elodie che Iannone avrebbero respinto qualsiasi tentativo di ricevere autografi e scattare selfie da parte dei fan che li avevano avvistati, per questo sarebbero nate le polemiche.

Per il momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni sui social. Sempre secondo Oggi, alcuni amici vicini alla coppia avrebbero detto di Elodie: “Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto”.

Molti spiegherebbero questo presunto atteggiamento con la frequentazione con Andrea Iannone.

I precedenti di Alessandra Amoroso e Madame

La vicenda ricorda quanto accaduto ad Alessandra Amoroso il 25 giugno 2022, poche prima dell’inizio del Tim Summer Hits. La cantante salentina era stata ripresa da una fan mentre le negava un autografo spiegando la scelta con queste parole: “La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”.

Per questo Alessandra Amoroso era stata accusata di assenza di umiltà nonostante l’artista avesse fatto chiarezza in un post su Instagram.

Le polemiche su Elodie e Andrea Iannone hanno un altro precedente in un episodio riportato da Madame, che mentre cenava in un locale era stata avvicinata da un ragazzo che aveva confessato di non essere un suo fan ma le aveva chiesto lo stesso di scattare un selfie. La rapper vicentina si era sfogata sui social, e per questo aveva scatenato una sh*tstorm prima che J-Ax prendesse le sue difese.

Continua a leggere su optimagazine.com