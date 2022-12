La serie dei Huawei Mate 50 ha debuttato qualche mese fa ed il suo successore non dovrebbe arrivare fino a settembre 2023. Tuttavia, i dettagli della prossima linea di punta del produttore cinese sono già iniziati ad emergere. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, un leaker ha affermato che la serie dei Huawei Mate 60 sarà dotata di un processore Qualcomm e che offrirà solo connettività 4G. Sono state rivelate anche alcune informazioni interessanti sulla serie Huawei P60.

Il leaker @RODENT950 ribadisce che le serie dei Huawei P60 e Mate 60 saranno alimentate da chipset Qualcomm. I Huawei P60, che dovrebbero debuttare all’inizio del prossimo anno, presenteranno probabilmente il chipset Snapdragon 8+ Gen. 1 4G. Il leaker suggerisce, inoltre, che la gamma dei Huawei P60 entrerà presto nella fase di produzione di massa. Inoltre, si dice che i Huawei Mate 60 verranno dotati di un chipset con numero di modello SM8525, che è probabilmente la versione solo 4G dello Snapdragon 8 Gen. 2.

Un recente rapporto ha rivelato le specifiche ed il design dell’Huawei P60. Il telefono dovrebbe presentare un obiettivo ad apertura variabile, che è stato introdotto per la prima volta con il modello Mate 50. La serie potrebbe arrivare con a bordo un teleobiettivo da 64MP aggiornato. La parte anteriore del dispositivo potrebbe ospitare due fotocamere selfie, montate su un ritaglio a forma di pillola. Sul retro, il portatile avrà gli stessi moduli circolari gemelli, in cui quello superiore nidifica due grandi sensori e quello inferiore ha un flash LED ed un’altra fotocamera. La serie dei Huawei P60 potrebbe includere più smartphone, ma non abbiamo ancora dettagli al riguardo. L’OEM cinese deve ancora confermare ufficialmente tutto sulla prossima serie. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

