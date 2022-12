Arriva dai social il messaggio di addio di Tina Turner al figlio Ronnie. L’uomo è scomparso venerdì 9 dicembre, da accertare le cause della morte. Per la cantante ed attrice americana un altro grande dolore: solo 4 anni fa aveva fatto i conti con quello provocato dalla scomparsa del suo primogenito, Craig, morto suicida a 59 anni.

Ronnie ne aveva 62 anni ed il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai vicini di casa nella sua casa di Los Angeles. Le cause della morte sono da accertare ma sembrano essere legati a problemi di salute di carattere respiratorio. In passato aveva combattuto il cancro, che gli aveva lasciato problemi respiratori. A chiamare i soccorsi sono stati i suoi vicini di casa, in allarme. Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza, per Ronnie non c’era più niente dal fare. I sanitari hanno solo potuto constatare la sua morte.

“Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio ​​amato figlio”, le parole di Tina Turner per il figlio. A lei ha fatto eco anche la moglie di Ronnie, Afida, profondamente addolorata per la scomparsa dell’amato marito. Ha lasciato i suoi pensieri in un post su Instagram e, a corredo, alcuni scatti insieme, istantanee di una vita all’insegna dell’amore.

Ronnie era il figlio che Tina Turner ha avuto con il secondo marito, Ike, dal quale si era poi separata accusandolo di violenza. L’uomo era in seguito morto di overdose da sostanze stupefacenti. Tina Turner ha oggi 82 anni e affronta la seconda tragedia familiare.