Le ultime settimane sono state caratterizzate da offerte decisamente interessanti per tutti coloro che pensano di acquistare un Samsung Galaxy S22. Stando anche al pezzo che abbiamo pubblicato sul nostro sito, infatti, è possibile risparmiare più di 200 euro rispetto al prezzo di listino che è stato ufficializzato a febbraio, subito dopo la presentazione della serie. Oggi, però, è importante concentrarsi anche sul discorso sicurezza di questi dispositivi.

Cosa sappiamo al momento a proposito dei due attacchi che sono stati messi a segno contro il Samsung Galaxy S22: exploit in successione in poche ore

Come sono andate le cose? Stando all’approfondimento reso pubblico da Forbes, nel corso di un recente evento concepito per gli sviluppatori, è stato scoperto che il Samsung Galaxy S22 sia più vulnerabile di quanto ci si potesse aspettare. STAR Labs, nello specifico ha impiegato tre tentativi prima che gli hacker siano riusciti ad eseguire un attacco efficace proprio nei confronti di un Galaxy S22.

Parliamo di un modello che eseguiva il sistema operativo ed il firmware più recente. Insomma, gli hacker hanno portato a segno un attacco nei confronti di un device completamente aggiornato con le patch di sicurezza. Poiché questo è stato il primo team a riuscire a sfruttare una vulnerabilità zero-day per lo smartphone, è stato assegnato un premio di 50.000 dollari.

Successivamente, nel giro di poche ore anche il team Chim ha concluso con successo un altro exploit zero-day contro il dispositivo di punta del produttore coreano. Al momento non si hanno prese di posizione ufficiali da parte del colosso asiatico, ma è chiaro che già con le prossime patch ci si aspetti un intervento più solido ed efficace per quanto concerne gli standard di sicurezza dei vari Samsung Galaxy S22 disponibili sul mercato. Quali opinioni avete maturato in merito?

