Una dieta drastica, pensata per chi ha bisogno di perdere molti chili, come persone affette da obesità, nata negli Stati Uniti ma diffusa anche in Europa. Parliamo della Duke Diet, o dieta Duke, che prende il nome dalla famosissima università statunitense in cui è stata messa a punto negli anni ’70 del secolo scorso.

Questo regime alimentare ha come obiettivo la perdita di peso, ma anche il cambio radicale di stile alimentare. Si possono perdere fino a 8 kg in un ciclo di 4 settimane.

Sono previsti 4 pasti al giorno, ma la particolarità è che devono essere consumati tutti entro le ore 15. Il principio della Duke diet è che solo di mattina, fino al primo pomeriggio, il nostro organismo è in grado di bruciare calorie.

A farla da padrona in questa dieta è la verdura, ricca di fibre e in grado di dare senso di sazietà. In particolare vanno consumate molte zuppe, che aiutano anche all’idratazione dell’organismo. Per purificare il corpo ed eliminare le tossine in eccesso si fa molto ricorso a succo di limone e tisane detox.

Le proteine alimentari di carne, pesce, formaggi e uova sono consentite sin dai primi giorni di dieta. Vietati tassativamente i cibi ipercalorici e iper zuccherati, oltre agli alimenti che hanno un basso valore nutrizionale come gli snack industriali, insaccati e cibi surgelati.

La Dieta Duke si divide in 4 fasi a seconda degli alimenti consentiti:

Fase 1: caratterizzata da un regime ipocalorico, in cui sono proibiti carboidrati, cereali e frutta. In questa fase va consumatamolta verdura alternata a proteine animali.

Fase2: è una continuazione della fase precedente con l’aggiunta di piccole quantità di frutta fresca di stagione per fornire all’organismo il giusto apporto di vitamine e sali minerali.

Fase 3: agli alimenti concessi fin qui si aggiungono i carboidrati, come cereali e legumi.

Fase di mantenimento: eliminata la regola dei pasti solo entro le 15, concessi latticini, yogurt e latte scremato a colazione e una cena libera una volta a settimana.

La dieta Duke deve essere abbinata a esercizio fisico costante. Anche una passeggiata fatta a passo sostenuto per una ventina di minuti al giorno può essere sufficiente.

Non vanno sottovalutati gli aspetti negativi di questa dieta che, seppur funzionale per la perdita di peso in breve tempo, non risulta bilanciata da un punto di vista nutrizionale. Il digiuno forzato a cui sottoporsi dopo le 15 può avere ripercussioni da un punto di vista psicologico, causando stress e ansia.

Infine, dato che consente di perdere chili molto velocemente, rischia di facilitare l’effetto yo-yo, ovvero il recupero rapido del peso perduto durante la dieta, non appena vengono consumati con regolarità gli altri cibi.