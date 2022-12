Ci siamo, il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere di nuovo in campo per la seconda partita amichevole del mini-torneo in Turchia, dove la compagine partenopea è in ritiro dal 2 dicembre scorso per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato di Serie A, in programma il 4 gennaio (contro l’Inter al San Siro). Il secondo test-match si terrà contro il Crystal Palace domani 11 dicembre presso il ‘Regnum Carya’ di Antalya e con fischio d’inizio alle ore 16.00 (ore italiane). La sfida contro gli inglesi sarà l’ultima partita amichevole che disputeranno in Turchia, dopodiché gli azzurri faranno ritorno a Napoli per giocare il 17 dicembre al Maradona la terza amichevole contro gli spagnoli del Villareal. A questo punto, andiamo a vedere insieme dove si potrà vedere in diretta TV e streaming la partita di domani pomeriggio.

L’amichevole Crystal Palace-Napoli, in programma domani 11 dicembre in Turchia e con calcio d’inizio previsto alle ore 16.00 italiane, sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per poter seguire il match sarà opportuno scaricare l’app della piattaforma disponibile su PC, smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. Chi non fosse già abbonato, potrà farlo registrandosi al sito al prezzo di 29,99 euro mensili per sottoscrivere il piano standard oppure 39,99 euro per il piano plus. Inoltre, la partita sarà trasmessa in diretta TV anche su Sky in pay per view su Sky Sport (canale 251) al costo di 9,99 euro.

Già nella prima amichevole contro l’Antalyaspor, vinta dagli azzurri per 3-2, il tecnico Spalletti ha fatto scendere in campo diversi giovani della Primavera (in ritiro in Turchia insieme alla prima squadra) e farà lo stesso anche in vista della gara di domani. Di seguito le probabili formazioni:

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Schlupp, Eze, Doucoure; Mateta, Edouard, Zaha;

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Hysaj, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

