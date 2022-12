Blue Bloods 12 torna in onda su Rai2 dopo il cambio di programmazione (la scorsa settimana non è stato trasmesso) con un nuovo doppio episodio nella serata di sabato 3 dicembre, sempre in prima serata.

Si parte con l’episodio 12×13 dal titolo Ladri di libri di cui vi riportiamo la sinossi:

Frank si scontra con un poliziotto potenzialmente sporco tra i suoi ranghi; Eddie e Badillo rintracciano i colpevoli dietro il furto di opere preziose e rare da una celebre libreria; Erin curiosa nel passato di una nuova donna nella vita di Anthony.

A seguire, l’episodio 12×14 intitolato La scelta di Eddie:

Il nipote di Erin, l’agente di polizia Joe Hill, viene a conoscenza della manomissione dei testimoni in un processo; Baez costringe Danny ad aiutarla a trovare l’assassino del suo personaggio televisivo preferito; Eddie mette in dubbio la sua decisione di diventare un sergente di polizia.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

Blue Bloods 12 torna su Rai2 sabato 17 dicembre con un nuovo doppio appuntamento. Nell’episodio 12×15, Frank fa i conti con le proteste pubbliche per definanziare la divisione per la sicurezza scolastica del NYPD, dopo che un alterco fisico tra un ufficiale scolastico e uno studente diventa virale; Danny e Baez aiutano un padre a rintracciare l’ex moglie e la figlia scomparse. Nell’episodio 12×16, Frank, Baker, Garrett e Gormley si sentono in colpa quando un agente con cui hanno lavorato brevemente viene colpito dopo che Frank l’ha riassegnata per non essersi unito alla loro squadra; ad Anthony viene offerta una promozione che mette a dura prova il suo rapporto con Erin.

La programmazione di Blue Bloods 12 su Rai2 proseguirà ogni sabato, sempre in prima serata, almeno fino al finale di stagione (salvo variazioni di palinsesto). Negli Stati Uniti, la serie è stata rinnovata per una tredicesima stagione.

L’appuntamento con Blue Bloods 12 è dalle 21:10.

