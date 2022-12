In un’intervista esclusiva per Corriere della Sera Clarissa Burt ricorda Massimo Troisi nei giorni che precedono la proiezione del film Il Mio Amico Massimo di Alessandro Bencivenga. Tra i testimoni della vita e della carriera dell’attore di San Giorgio A Cremano scomparso nel 1994 c’è proprio lei, che nella vita fu legata a Troisi da un’intensa relazione.

Clarissa Burt ricorda Massimo Troisi

Ancora oggi Clarissa Burt ha un vivo ricordo dell’attore di Ricomincio Da Tre, a partire dai primi giorni della loro relazione. I due si conobbero nel 1988 in occasione di una cena a casa di amici. Clarissa, in quel contesto, lamentava di sentire freddo. Il giorno dopo l’attore le inviò un furgoncino carico di legna per il suo camino con un bigliettino: “Per tenerti al caldo”.

La loro storia d’amore durò 3 anni, durante i quali Massimo Troisi si dimostrò “dolce, carino e affettuoso”, ricorda l’attrice, che aggiunge: “Mi colpivano la sua gentilezza e la sua calma”.

Di Troisi è impossibile non ricordare la napoletanità, che Clarissa Burt definisce “originale, mai scontata”. Ad un certo punto un lapsus freudiano apre uno spiraglio e la conversazione si sposta sulla fine della loro relazione.

Lo sfogo di Clarissa Burt sul tradimento

Ad un certo punto il giornalista chiede all’attrice se in quel tempo capiva i dialoghi di Troisi quando recitava in napoletano stretto.

Clarissa Burt risponde che spesso l’ex compagno traduceva per lei dal napoletano all’italiano, ma anziché dire “traduceva” si lascia scappare un “tradiva”. Il giornalista la incalza, e Clarissa Burt confessa: “Ci lasciammo perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo”.

Lo stesso accadde nella sua relazione con Francesco Nuti, e il giornalista non nasconde un certo sconcerto. Ricordiamo, infatti, che Clarissa Burt è stata uno dei sex symbol del cinema italiano. Chi la intervista fa notare: “Una donna così desiderata, come lo spiega?”.

L’attrice risponde:

“Non me lo spiego, dovete farvi qualche domanda voi uomini. Parlo di tutti gli uomini sulla faccia della Terra, non solo di quelli italiani”.

