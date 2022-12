Capodanno 2023 ad Agrigento in compagnia di Achille Lauro: il programma degli eventi è stato presentato oggi in conferenza stampa e conferma la presenza dell’amato artista. Si esibirà in Piazza Marconi, stazione Centrale, di Agrigento nella notte del 31 dicembre per festeggiare l’addio al 2022 e l’arrivo del nuovo anno.

L’evento musicale conferma il capodanno in piazza ed è organizzato dal comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello. L’appuntamento è fissato alle ore 23.00 del 31 dicembre quando i cittadini scenderanno in piazza pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tanta musica. Tanti infatti saranno gli ospiti della serata e tra questi c’è Achille Lauro.

Il Capodanno 2023 ad Agrigento sarà con la musica di Achille Lauro ma non solo. Sono attese performance di Lello Analfino e i Tinturia e di Riccardo Gaz, questi i protagonisti della lunga notte di San Silvestro.

“Tanti eventi in città ma certamente il concerto di Capodanno con Achille Lauro andrà a suggellare il primo grande evento istituzionale della candidatura di Agrigento a capitale della Cultura 2025”, ha riferito il sindaco Franco Miccichè. Per Agrigento, dunque, il piacere di accogliere uno degli artisti italiani più apprezzati del mondo, ma anche la possibilità che questo apra la strada verso il titolo di Capitale della Cultura, nel 2025.

Orgoglioso di poter accogliere in città un nome del calibro di Achille Lauro anche l’assessore comunale Costantino Ciulla.

Lo show di Achille Lauro si colloca all’interno di un cartellone di eventi molto ricco, denominato Destinazione Agrigento Natale 2022. Raccoglie tutti gli eventi e gli spettacoli in programma in città durante le festività, e fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Gli eventi in programma ad Agrigento andranno incontro alle esigenze dei bambini e delle famiglie, ma anche degli adulti, per ricordare a tutti la magia del Santo Natale.

