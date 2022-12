L’USB-C obbligatorio entro la fine del 2024: è arrivata la pubblicazione della direttiva Common Charger in Gazzetta Ufficiale in base alla quale l’UE sancisce la data per l’effettività della nuova norma. In pratica, ogni device elettronico (smartphone, tablet, cuffie, auricolari, fotocamere, console di gioco portali, e-reader, mouse, tastiere, navigatori satellitari, smartwatch, etc.) dovrà essere venduto con USB-C obbligatorio dal 28 dicembre 2024.

Nel caso in cui la ricarica risultasse superiore ai 15W, il caricabatterie dovrà essere incluso nella confezione di vendita. I computer portatili non sono inclusi nell’elenco dei dispositivi elettronici che dovranno essere dotati di USB-C obbligatorio entro il 28 dicembre 2024: questo perché per i laptop la scadenza è stata posticipata al 28 aprile 2026, data oltre la quale anche questo genere di dispositivi dovrà adattarsi alle nuove regole. Dubitiamo Apple sarà tanto d’accordo a riguardo, visto che l’azienda californiana si è già espressa in merito apparendo non propriamente entusiasta della novità.

ARTICOLI CORRELATI

Con l’USB-C obbligatorio, anche la mela morsicata dovrà dire addio allo standard proprietario Lightning: Apple non potrà fare a meno di omologarsi a quanto predisposto dall’UE volendo continuare a vendere i propri prodotti in Europa, a meno che non riesca a trovare qualche scappatoia. Qualcuno ha ipotizzato l’OEM americano potrebbe non dotare tutti i suoi prossimi iPhone di porte USB-C contraddistinte dalla stessa velocità di trasferimento dati (castrando volontariamente quelli di fascia più bassa). Altri sostengono la società statunitense possa abbandonare lo standard via cavo in favore di quello wireless, andando oltre l’obbligo previsto dall’UE. Vedremo cosa deciderà di fare la mela morsicata: una cosa è certa, non si può andare contro la Legge, questo Apple, chiaramente, lo sa. Voi come credete andrà a finire tutta questa storia e cosa preferireste venisse adottato per gli iPhone successi al 28 dicembre 2024?

Continua a leggere su optimagazine.com