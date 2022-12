Ultima Traccia Berlino 7 sta per concludersi su Rai2. Nella seconda serata di venerdì 9 dicembre, dopo SWAT 5, vanno in onda i penultimi episodi di stagione. Ambientata a Berlino in un’unità fittizia della capitale tedesca chiamata LKAS che funziona in modo indipendente, la serie tv tenta di chiarire la sorte delle persone scomparse di recente; l’ispettore capo Oliver Radek, la detective Mina Amiri e il commissario Sandra Reiß formano una squadra di investigatori.

L’episodio che vedremo in seconda serata è il 7×11 dal titolo Demoni. Di seguito la sinossi, così come riportata sulla guida Rai: durante la sua festa di compleanno Anja Wietland scompare misteriosamente, e l’Unità, durante le indagini, scoprirà in realtà, la donna aveva una inquietante doppia vita.

Ultima Traccia Berlino 7 cambia giorno di programmazione per il finale di stagione, che sarà quindi anticipato a domenica 11 dicembre. Nell’episodio 7×12 intitolato Ambizioni pericolose: uno chef presuntuoso, Viktor Brenner, scompare dal suo ristorante durante uno dei suoi banchetti. Le indagini ricadono prima nella sua sfera amorosa, ma prendono un’altra direzione grazie ad una telefonata da Shanghai. In questo caso, l’episodio andrà in onda un po’ più tardi del solito, quindi dalle 23:25 circa, preceduto da Bull 6 (che conclude la stagione, e anche la serie tv), sempre su Rai2.

Nel cast di Ultima Traccia Berlino: Hans Werner Meyer , Jasmin Tabatabai , Susanne Bormann , Florian Panzner , Bert Tischendorf. La serie tv va in onda dal 2012 e attualmente sono state prodotte undici stagioni; le ultime quattro sono ancora inedite in Italia.

L’appuntamento con Ultima Traccia Berlino 7 è nella seconda serata di Rai2 alle ore 22:55 circa.

