SWAT 5 torna in onda su Rai2 con i nuovi episodi della quinta stagione il 9 dicembre. Di seguito le anticipazioni.

Gli episodi di SWAT 5 che vedremo saranno il 5×18 e il 5×20 (Rai2 ha alternato gli episodi, non seguendo la programmazione americana). Nel primo, intitolato Tutto in famiglia, durante una sparatoria viene ucciso un giudice, vecchio amico di Hicks. A breve distanza, avviene un’altra sparatoria. La SWAT comincia a indagare, potrebbe trattarsi di una vendetta con delle radici molto lontane nel tempo. Intanto Terry, il fratello di Luca, viene arrestato per furto con scasso. Furto che gli era stato commissionato dalla sua nuova ragazza April. Luca è costretto a intervenire e le cose non sembrano promettere nulla di buono.

Nel secondo, dal titolo Dubbi, due ragazzini si introducono in una casa e grazie a loro la SWAT scopre che il proprietario di casa, Sergio Molina, è un trafficante di armi. Quest’ultimo, ha da poco concluso un grande affare. Ha venduto armi per 60.000 dollari ad un certo Tom Byrd uscito erroneamente di prigione. Byrd, vuole vendicare suo padre che si è suicidato quando la fattoria di famiglia è fallita. Intanto Chris viene chiamata da mamma Pina che si trova in ospedale.

SWAT 5 si conclude venerdì 16 dicembre con gli ultimi due episodi. Nel 5×21, un’invasione domestica diventa mortale; Leroy chiede aiuto a Hondo dopo che un’overdose colpisce vicino a casa. Nel finale di stagione, l’episodio 5×22, quando viene preso il controllo di un laboratorio di chimica universitaria, la squadra SWAT corre per contrastare un devastante attacco terroristico.

Nel cast di SWAT, Shemar Moore è Daniel “Hondo” Harrelson; Alex Russell è James Street; Lina Esco è Christina “Chris” Alonso; Kenny Johnson è Dominique Luca; Jay Harrington è David “Deacon” Kay; David Lim è Victor Tan; Patrick St. Esprit è Robert Hicks; Amy Farrington è Piper Lynch.

L’appuntamento con SWAT 5 è su Rai2 a partire dalle 21:05.

