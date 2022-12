Questa guida è stata pensata proprio per chi, come te, è affascinato da storie incredibili ed emozionanti. Ecco una lista di serie TV che non puoi assolutamente perdere, le uscite di questi mesi e le vecchie glorie.

Come ogni giorno, appena rincasato a casa dal lavoro, ti sfili le scarpe, indossi qualcosa di comodo, apri la bottiglia di vino rosso che hai acquistato al supermercato e te ne versi un po’ in un calice. Intanto prepari degli stuzzichini, stasera hai finalmente la serata libera dai soliti mille impegni, e potrai recuperare tutte le puntate della tua serie TV preferita, quella che hai dovuto accantonare per tanto, troppo tempo.

Abbiamo appena descritto la serata perfetta di un amante di film e serie TV, non è vero? Se anche tu hai sospirato a pensare a una serata così, benvenuto tra noi, e mettiti comodo, perché abbiamo stilato una lista con tanti titoli e proposte da vedere assolutamente da solo o in compagnia!

Serie TV: da soli o in compagnia?

Prima di tutto, come e dove guardi le tue serie TV preferite? Ti piace vederle da solo, spaparanzato sul divano stuzzicando qualcosa di gustoso preparato da te, o sei più tipo da patatine e popcorn in busta? Le serie TV le guardi in compagnia della tua dolce metà oppure ti diverti a organizzare serate a tema con gli amici di sempre? C’è chi non riesce a guardare film e serie TV in casa, magari anche tu appartieni agli irriducibili che sono andati al cinema a vedereBlack Panther: Wakanda Forever, o potresti impazzire solamente pensando al brusio di sottofondo che spesso capita di sentire, almeno all’inizio, in tutte le sale cinematografiche?

Le serie TV che vogliamo consigliarti puoi guardarle da solo o insieme a chi vorrai, seduto sul divano, una comoda poltrona o nel tuo angolo cinema fatto apposta per te.

Ecco una lista di serie TV che non puoi assolutamente perdere.

Adolescenza tormentata e tanta amicizia

Una delle serie che ha avuto più successo negli ultimi anni è senza alcun dubbio Skam Italia. Ne ha mai sentito parlare?

Si tratta di una serie tutta italiana che è andata in onda qualche anno fa, nel 2018 e ha avuto subito un gran seguito. Racconta la quotidianità degli studenti di un liceo romano mettendo in scena tutte quelle tematiche sociali che caratterizzano e rendono indimenticabile uno dei periodi più tormentati e belli che tutti noi abbiamo vissuto, e cioè l’adolescenza. La serie è parte del franchise di Skam, una serie originale norvegese del 2015. Per adesso sono state fatte ben 5 stagioni, ma leggi quise vuoi saperne di più!

Amicizia, crescita e New York

La seconda serie iconica che vogliamo proporti è senza dubbio Friends. Probabilmente l’avrai già vista ma ogni scusa è buona per rivederla da solo o in compagnia dei tuoi migliori amici. Divertente e sagace, è ambientata a New York. Nonostante sia uscita a metà degli anni ’90, è sempre attualissima.

Gossip Girl è una serie che quando uscì suscitò tantissimo interesse per tanti motivi. I protagonisti sono giovanissimi, ricchi, non tutti, ambiziosi, a volte pessimi tra loro nonostante siano grandi amici, ma soprattutto indossano vestiti griffatissimi e super alla moda, oltre che vivere in case lussuose da tagliere il fiato.

Serie TV in costume

Prima di vedere Bridgerton devi assolutamente riscoprire un gioiellino delle serie TV in costume: Downton Abbey. Si tratta di una serie drammatica storica ambientata all’inizio del XX secolo e descrive le vite dell’aristocratica famiglia Crawley e dei loro domestici. Oltre per la trama, le scenografie e i costumi tolgono il fiato, il cast è eccezionale. Ogni dettaglio è reso alla perfezione. Hanno anche tratto dei film che hanno avuto un enorme successo, come previsto.

E Bridgerton, invece? Nonostante la sua ambientazione nell’era Regency, è tutt’altro che storicamente accurato optando per una diversa rivisitazione dell’alta società londinese. Leggera e super chiacchierata.

Serie TV appena uscite

Se vuoi vedere qualcosa di più attuale, tutti non riescono a smettere di parlare di Mercoledì, la serie che sembra già destinata a spopolare tra gli altri tormentoni televisivi. Ispirata ai personaggi della famiglia Addams e rivisitata da Tim Burton, ci permette di esplorare ulteriormente la personalità di questo personaggio già di culto.

Se hai perso Euphoria dovresti assolutamente recuperarla per come la moda, il make up diventano protagonisti e modi per esprimersi, ma anche le storie dei personaggi, i colpi di scena e la stessa scenografia.

Se hai amato Dark allora dai un’occhiata a 1899. Ha ricevuto recensioni per lo più positive, con elogi per il casting, la regia, la fotografia e la recitazione, anche se alcuni ne hanno criticato il ritmo un po’ lento. Ambientata nel 1899, la serie segue un gruppo di emigranti europei che viaggiano da Londra su un piroscafo chiamato Kerberos per iniziare una nuova vita a New York.

