Le festività natalizie sono ormai alle porte e la corsa ai regali per parenti, amici, ma anche per sé stessi, è già iniziata. Qualora tra le vostre idee ci fosse la volontà di regalare uno smartphone Android del marchio Samsung e con un eccellente rapporto qualità/prezzo, allora non perdetevi l’incredibile offerta su Amazon del potente, pratico e performante Samsung Galaxy S22 5G (2022). Il device è in super sconto del 25% al prezzo di 699 euro (invece di 929 euro di listino), nei bellissimi colori Bianco (Phantom White), Green, Pink Gold e Phantom Black, con memoria di archiviazione da 256GB e nella versione italiana. Lo smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce stesso prima di Natale e, per i clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

Vediamo insieme alcuni dettagli tecnici di questo straordinario e tra i più venduti Samsung Galaxy S22 5G. Il dispositivo presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici (con risoluzione pari a 2340 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz. La luce solare non sarà più un problema: infatti, il telefono è stato progettato appositamente per assicurare una chiara ed alta visibilità all’aperto anche in pieno giorno. Sotto la scocca troviamo il processore Samsung Exynos 2200 con cui chip a 4nm, che risulta tra i più veloci di sempre, ed è affiancato da 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S22 5G presenta sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP; mentre la fotocamera selfie è da 10MP. Il Samsung Galaxy S22 5G, oggi in super offerta su Amazon, è alimentato da una batteria da 3700mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida da 25W e ricarica wireless inversa. Infine, il telefono il sistema operativo Android 12 è basato sull’interfaccia Samsung One UI 4.1. Insomma, un regalo perfetto per un Natale magico.

