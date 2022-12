Il produttore cinese Realme ha tolto i veli alla serie top di gamma Realme 10 Pro+ e 10 Pro. In questo articolo ci soffermeremo sul primo dispositivo dotato di display curvo con una luminosità di 800 nits, supporto HDR 10+, con refresh rate a 120Hz, cornici ultrasottili da 1mm e caratteristiche molto interessanti che vedremo insieme, oltre al prezzo e alla disponibilità. Il design del device si presenta veramente super-spaziale e molto leggero, con una cornice quasi invisibile per mezzo del processo COP Ultra Packaging. Per giunta, il telefono possiede il più elevato dimming PWM mai visto che raggiunge i 2160Hz.

Sotto la scocca del nuovissimo Realme 10 Pro+ troviamo il processore Dimensity 1080 5G di MediaTek, che si basa sul processo produttivo a 6 nanometri di TSMC, integra ben otto processori che esercitano il lavoro a 2,6 GHz, pare perfetto per gli amanti dei giochi e, inoltre, garantisce un consumo energetico del tutto ridotto. Il chipset può essere affiancato da tagli di memoria RAM di 6GB, 8GB e 12GB LPDDR4X, che si possono espandere con la RAM dinamica più ampia fino a 12GB + 12GB, e con storage interno fino a 256GB UFS 2.2. Per quanto riguarda il comparto fotografico con AI, il device comprende un sensore principale Prolight Samsung S5KHM da ben 108MP dotato di architettura HyperShot Imaging. Il nuovo top di gamma presenta inoltre una tecnologia 3X In-sensor Zoom sfruttando i pixel centrali da 12MP per eseguire l’effetto zoom.

Il Realme 10 Pro+ è alimentato da una batteria solida da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 67W. Per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, per il momento sono stati rivelati solamente in India, Thailandia e Malesia ad un costo di circa 385 euro (al cambio) nel taglio di memoria da 8GB + 128GB. Le colorazioni a disposizione sono tre: Hyperspace, Nebula Blue e Dark Matter. Restiamo in attesa di scoprire quando questo gioiellino approderà anche in Italia.

