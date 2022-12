Il countdown è giunto al termine. Il Mondiale di Qatar 2022 è arrivato ai quarti di finale con sfide prestigiosissime: quest’oggi, venerdì 9 dicembre, si partirà con il match Croazia-Brasile in programma alle ore 16.00 (ore italiane), mentre l’altro quarto sarà Olanda-Argentina, con calcio d’inizio alle ore 20.00 (sempre ore italiane). All’Education City Stadium di Al Rayyan la Nazionale di Dalic affronterà la Seleção di Tite, mentre al Lusail Iconic Stadium gli Orange di Van Gaal sfideranno l’Albiceleste di Scaloni.

Quella tra Croazia e Brasile sarà una sfida match ricca di spettacolo e di tecnica, dove da un lato scenderanno in campo i vice campioni del mondi in carica (ovvero i croati) che possiedono uno dei centrocampi migliori di tutto il Mondiale; dall’altro lato, invece, ci saranno i verdeoro, che mostreranno talento, classe ed estro e che sono i principali candidati alla vittoria finale. I calciatori con la casacca a scacchi biancorossi sono giunti ai quarti di finale battendo ai rigori un bellissimo ed ostico Giappone agli ottavi, mentre i brasiliani hanno sconfitto con un sontuoso 4-1 la Corea del Sud.

Anche la sfida serale tra Olanda e Argentina sarà ricca di spettacolo e divertimento: in una metà campo ci saranno gli Orange che agli ottavi hanno battuto gli Stati Uniti, mentre i biancocelesti di capitan Leo Messi hanno superato agli ottavi un’ottima Australia con il punteggio di 2-1. Anche l’Albiceleste rientra tra le principali favorite alla vittoria finale del torneo. A questo punto, scopriamo dove vedere la diretta TV e streaming di entrambe le super sfide, valide per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Per iniziare Croazia-Brasile sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro alle ore 16.00 su Rai 1, la sfida è disponibile anche in streaming sull’app Rai Play; mentre Olanda-Argentina con calcio d’inizio alle ore 20.00 si vedrà in diretta TV esclusiva e in chiaro sempre su Rai 1, ed in streaming su Rai Play.

Continua a leggere su optimagazine.com