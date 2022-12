Il prossimo anno potrebbe essere la volta di iPhone 15 Ultra, che eventualmente sostituirebbe l’iPhone 14 Pro Max. Il device sarà lo smartphone più costoso che Apple abbia mai realizzato. Stando a quanto riportato da ‘forbes.com‘, iPhone 15 Ultra avrebbe un prezzo di partenza, negli Stati Uniti, di 1299 dollari, circa 200 euro in più rispetto al costo di iPhone 14 Pro Max. Un rincaro così cospicuo non lo si è mai visto finora in casa Apple, sarebbe la prima volta.

In ogni caso, non sarebbe colpa della mela morsicata: l’azienda californiana, infatti, avrebbe visto i propri margini di guadagno ridotti di anno in anno. I costi di produzione sono aumentati, così come l’inflazione: è normale che i soldi guadagnati da Apple si siano svalutati. iPhone 15 Ultra potrebbe essere reso disponibile nell’unica colorazione Silver, la stessa di Apple Watch Ultra. Il device arriverebbe nel taglio minimo di memoria da 256GB, raddoppiando lo storage minimo di iPhone 14 Pro Max, che parte da 128GB. Ci sarebbero anche novità per quanto riguarda le fotocamere frontali, l’USB-C con Thunderbolt 4 e la scocca in titanio (elemento più leggero, ma anche maggiormente resistente).

ARTICOLI CORRELATI

Il telefono potrebbe anche non offrire tasti fisici, anche se non è affatto detto che le indiscrezioni vengano poi confermate. Dovremo aspettare ancora per conoscere meglio il prossimo iPhone 15 Ultra, sempre che sarà questo il suo nome. Vedremo di approfondire questo discorso a tempo debito, quando si avranno a disposizione altre informazioni che possano chiarirci meglio le idee (sperando iPhone 15 Ultra non sia poi così costoso). Nel caso in cui abbiate domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com