Passaporto per la Libertà 2 ci sarà oppure no? I fan sono già pronti a chiedersi se c sarà ancora l’occasione di rivedere i protagonisti della serie tv brasiliana che ci ha tenuto compagnia in queste ultime settimane ma, a quanto pare, la risposta non è positiva. La serie si è conclusa nel dicembre del 2021 e da allora non ci sono state notizie di un rinnovo e, a questo punto, non ci saranno novità che riguardano la miniserie che racconta basato sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho.

Chiuso il capitolo di Passaporto per la Libertà 2, possiamo tornare ad occuparci del finale della prima stagione che andrà in onda proprio oggi, 9 dicembre, dopo il forfait che ha dato ieri ai suoi fan.

Venuto a conoscenza del piano di Aracy, il viceconsole appena arrivato ad Amburgo dubita che sia davvero la cosa giusta da fare, ma bastano pochi giorni a spasso per la città per capire che, per molti, i visti per il Brasile sono la unica possibilità per sopravvivere. João inizia quindi a sostenere il piano della donna brasiliana di cui è innamorato. E con ogni visto firmato, con ogni vita salvata, l’amore non fa che crescere, ma come andrà a finire la loro storia e la vita di tutti coloro che devono ancora salvare?

Con la seconda guerra mondiale, il clima ad Amburgo si fa sempre più teso e Aracy invia Eduardo de Carvalho, suo figlio, in Brasile. Dopo l’arresto di Mendel Krik (Jimmy London) e la morte di Helena (Sivan Mast), è giunto il momento per Aracy di saldare il suo debito con il capo della mafia ebraica, che ha ottenuto la medicina che ha curato Edu quando il ragazzo si è ammalato.

Ancora incerto su quali sarebbero i piani di Aracy, João va nel suo appartamento ad aspettarla. Salendo le scale, il viceconsole incontra Mina Shwartz, custode del palazzo, che chiede aiuto per suo figlio Wilfried, un soldato nazista appena tornato dal fronte di guerra disorientato, con allucinazioni e traumatizzato dalle atrocità vissute sotto gli ordini del governo dittatore.