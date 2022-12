Il nuovo singolo di Elodie è Ok Respira, e possiamo dire che quando la cantautrice romana sceglie di cimentarsi nella dance ha tutte le carte in regola per diventare la prossima reginetta del pop.

Da tempo Elodie coltiva e alimenta la sua voglia di crescere allenando corpo, mente e conoscenze: con Ok Respira è pronta a ritornare sulla scena rinnovata, libera ed esplosiva, decisamente più matura e consapevole rispetto agli esordi ma mantenendo quell’attitudine alla sincerità che l’ha sempre distinta da altre star del pop contemporanee.

Ok Respira è anche il titolo del nuovo album che uscirà il 10 febbraio 2023 rivelandosi già uno dei dischi più attesi dell’anno venturo. Il nuovo singolo di Elodie è stato scritto dalla stessa artista insieme a Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Joan Thiele con la produzione del team Itaca, anch’esso partecipe alla scrittura del brano.

Il 2023 di Elodie sarà dunque un anno impegnativo e ricco di esperienze: oltre al quarto disco in uscita 3 anni dopo This Is Elodie (2020), per l’artista sarà anche l’anno del ritorno al Festival di Sanremo dopo la sua partecipazione come super ospite nel 2021 e dopo il 2020 in gara con il brano Andromeda, scritto e prodotto per lei da Mahmood e Dardust.

Il 2022, del resto, è già stato un anno pieno di cambiamenti: dopo un’intensa relazione con Marracash, Elodie è stata al centro del gossip per la relazione con Andrea Iannone, prima secondo gli scoop dei giornali di gossip e poi con una prima foto mostrata sui social.

Nel nuovo singolo di Elodie sembra esserci quella voglia di libertà e di scoperta di sé, senza alcuna pressione esterna né freni inibitori.

