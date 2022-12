La confessione di Fedez sulle canne a X Factor, durante la finalissima del talent show, non è certo passata inosservata. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 dicembre, la stampa ha ripreso più volte la dichiarazione del giudice rapper e imprenditore che ha lanciato la sua ennesima provocazione.

La confezione di Fedez sulle canne

Dopo l’esibizione dei Tropea sono arrivati i commenti dei giudici. Dopo un entusiasta Rkomi, Fedez ha sganciato la bomba:

“Io mi sento parte dei Tropea, mia moglie e mia madre mi uccideranno. Una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme“.

Certamente una frase superata, visto che le canne probabilmente scandalizzavano diversi anni fa ed oggi si lotta per la loro liberalizzazione. Fedez, del resto, non è nuovo alle provocazioni contro chi si oppone alla legalizzazione, ai matrimoni omosessuali e contro la religione.

La sua frase, infatti, non è passata inosservata e ha scatenato la reazione di Pietro Senaldi, condirettore di Libero Quotidiano, che in un video-editoriale ha criticato il rapper per la sua affermazione.

Pietro Senaldi contro Fedez: cos’ha detto

Queste le parole di Senaldi contro Fedez dal video pubblicato sul sito ufficiale di Libero Quotidiano:

“X Factor mi pare giunto alla frutta. Fedez ha sdoganato le canne, secondo me un conto è essere per la liberalizzazione, un conto è fare lo spot per le canne. Secondo me si è un po’ passato il segno. Okay, è una trasmissione per giovani. Ma il povero Fedez ha un bambino di 6-7 anni, chi invece ha dei figli di 14-15 anni che tornano storditi dalle canne cosa puoi dirgli se questi ti rispondono: ‘Eh, ma anche a Fedez piacciono le canne’?. Bisogna stare attenti, perché le canne nel medio e lungo periodo non hanno un effetto benefico per salute né fisica né mentale. Mi chiedo, soprattutto, Sky che è il tempio del politicamente corretto come può sopportare che uno dei suoi ospiti faccia questo elogio delle canne? A meno che le canne non siano diventate politicamente corrette, mi sembra che qualcosa non vada”.

Per il momento Fedez non ha risposto a Senaldi, ma ricordiamo che oggi Federico Lucia ha anche lanciato il nuovo singolo Crisi Di Stato. Non si esclude, tuttavia, che il rapper e imprenditore milanese raccoglie sempre i dissing dei suoi detrattori e solitamente risponde nelle storie Instagram.

