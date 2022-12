C’è un vero e proprio colpo di scena in questo venerdì 9 dicembre per la nuova disponibilità PS5 su Amazon. Il noto store, nella mattinata odierna, presenta nuove scorte della console di casa Sony pronte all’acquisto. Peccato solo che il prezzo della soluzione di gioco sia davvero salato, almeno rispetto al valore di listino del prodotto.

La disponibilità PS5 su Amazon di queste ore riguarda il modello della console nella sua standard edition e non in quella digital. Si tratta dell’esemplare già più costoso della generazione il cui costo di listino è di circa 500 euro. Proprio adesso, al contrario, su Amazon il valore commerciale del prodotto è lievitato fino a 867 euro, con un rialzo superiore ai 300 euro.

Sony PlayStation 5 Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima...

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove...

Stupisce ma non troppo la disponibilità PS5 su Amazon al prezzo appena indicato. D’altronde la console resta del tutto introvabile un po’ ovunque, online come sugli store. Ebbene, le scorte quasi nulle del prodotto continuano a non essere all’altezza della domanda del pubblico. Ne consegue che le pur rare flash sale prevedano una vendita a costi maggiorati su uno store come Amazon, o in bundle con altri accessori o giochi presso shop specializzati in gaming come GameStop.

Pur tenendo presente il prezzo davvero salato per la PS5 ora di scena su Amazon, va almeno evidenziato l’aspetto della consegna del dispositivo. Lo store riporta, al momento di questa pubblicazione, una tempistica di spedizione del prodotto che va dal 24 al 28 dicembre. Insomma, considerando l’esborso davvero oneroso, almeno si potrà sperare di ottenere il pacco in tempo per Natale o nei giorni immediatamente successivi. L’opportunità odierna sarà di certo legata ad una tempistica molto breve: in poco tempo di certo le scorte del prodotto andranno a ruba: gli interessati faranno dunque bene a non attendere.