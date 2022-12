Il Grande Fratello Vip non andrà in onda oggi, 9 dicembre, ma lo farà domani andando allo scontro con Ballando con le Stelle (e avendone forse la peggio) portando all’attenzione di tutti lo scontro tra Daniele dal Moro e Antonella Fiordelisi. I fan di quest’ultima sono sicuri che il bell’ex gieffino abbia attaccato la loro preferita solo per avere la meglio al televoto domani sera ma chi segue il Grande Fratello Vip sa bene che il pubblico ha già un conto in sospeso con Charlie Gnocchi (vedi la storia di Marco Bellavia) e che, quasi sicuramente, sarà lui a dover fare i bagagli.

Ma cosa è successo di preciso? Semplice, Antonella Fiordelisi è convinta che Daniele dal Moro si senta un po’ il principe della casa e per questo si è sentito in diritto di occupare tre ante dell’armadio. Proprio per questala bella Antonella ha pensato bene di augurargli di uscire domani e a quel punto Daniele dal Moro non si è più trattenuto al grido di: “Mi cagi il cazo tutti i giorni, mi urli nelle orecchie. Sono io il primo felice se me ne vado. Dovrei apprezzare la tua sincerità? Ma se l’unica volta che hai detto una cosa su di me, hai detto una stron*ata, è meglio che stai zitta”.

“Antonella io ti garantisco che se esco sono più contento io di te perché non sento più la tua voce… L'unica volta che hai detto una roba su di me hai detto una stronzata, meglio che stai zitta”



MIO DIO DANIELE QUANTO TI AMO#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/EwfvVXDmNx — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 9, 2022

A quel punto lei lo ha accusato di essere pesante ma lui subito ha rimandato al mittente le accuse: “Sentirsi dire pesante da te, che sei la regina della pesantezza. Lo pensa anche il tuo ragazzo che sei pesante, figurati cosa pensano gli altri. Io non voglio litigare, ma cagi il cazo in una maniera che anche un angelo si romperebbe i cog*ioni“.

mio dio cosa mi sono persa daniele ha distrutto antonella con sole quattro frasi pic.twitter.com/lD6xLmRWRo — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) December 9, 2022

A loro si è uniti poi Attilio Romita che trova sconvolgente il fatto che Antonella si sia permessa di attaccare un ragazzo tranquillo ed educato come Daniele dal Moro: “Antonella ti posso fare una richiesta personale? Non devi dire mai più “Daniele Dal Moro è una mer*a”. Non esprimerti in questi termini”. Antonella è convinta che la reazione del mezzo busto Rai sia dovuta al fatto che anche lui occupi tre ante ma davanti a questa risposta anche lui ha alzato le mani.