Vengono riscontrati nuovamente problemi a proposito del login NoiPA, al punto che potrebbe tornare utile a tutti valutare e considerare alcue dritte relativa all’ottenere assistenza sulla questione accesso. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, in modo da essere sempre sul pezzo, al netto del fatto che i messaggi social non sono specifici da farci risolvere l’anomalia. In un periodo di grande incertezza relativo ai pagamenti degli arretrati e delle supplenze completate durante il mese di novembre, occorre fare necessariamente il punto della situazione.

Più di un problema con il login NoiPA: consigli utili per ricevere assistenza sull’accesso oggi

Rispetto all’ultima questione NoiPA che abbiamo trattato sul nostro magazine, dunque, ci sono aspetti differenti da approfondire. Sostanzialmente, la risposta standardizzata riporta il consiglio di compilare lo specifico modulo di contatto, descrivendo nel dettaglio la problematica riscontrata e allegando una copia del documento d’identità. Il problema vero e proprio consiste nel fatto che spesso le normali procedure di assistenza non consentono agli utenti di ricevere l’aiuto di cui avrebbero bisogno.

Al contempo, infatti, alle anomalie relative a login NoiPA il team risponde con questo feedback: “A partire dal 30 aprile scorso, l’accesso all’area riservata è consentito con SPID, CIE o CNS“. In attesa di eventuali riscontri più concreti, notiamo che ora come ora non sia possibile evitare di inserire i propri dati ogni volta tramite device Android o iPhone. Oltretutto, come è stato riportato da più di un utente, l’app dice che la password è errata.

Questo, nonostante fino a qualche tempo fa potesse essere possbile entrare con accesso biometrico. A voi come va il login NoiPA? Fateci sapere con un commento a fine articolo, nella speranza che a stretto giro si possa risolvere il problema in questione una volta per tutte.