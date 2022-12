Classe 1939, Tina Turner è costretta ad affrontare un altro lutto. Dopo il suicidio del figlio Craig, oggi è stato trovato Ronnie senza vita. Lo scrive TMZ dando la triste notizia al web. Ronnie aveva 62 anni ed è stato trovato morto questa mattina.

L’uomo si trovava nella sua casa di San Fernando Valley quando i vicini si sono allarmati. Giunti sul posto, si sono trovati dinanzi ad un corpo privo di sensi, che poi hanno scoperto essere senza vita. Inutili i tentativi di rianimarlo in seguito ai primi soccorsi d’emergenza. Com’è morto il figlio di Turner non è ancora noto, servirà attendere i risultati dell’autopsia che stabilirà le cause del decesso.

Tina Turner ha appreso la notizia ma non l’ha commentata, chiudendosi nel suo dolore. Per la cantante ed attrice americana è la seconda perdita di un figlio, dopo il suicidio di Craig, il primogenito che si è sparato alla testa nel 2018 ponendo fine alla sua vita all’età di 59 anni.

Le cause della scomparsa di Ronnie, invece, non sono ancora state chiarite. L’uomo aveva combattuto contro un cancro qualche anno fa. Nato nel 1960 era figlio di Tina Turner e del marito dell’epoca, Ike. I due si erano separati nel 1976, quando la cantante lo aveva accusato di essere un marito violento e di averla picchiata. Ike è poi morto di overdose da sostante stupefacenti nel 2007.