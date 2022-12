Nel nuovo singolo di Paola Turci troviamo un assaggio di quello che sarà il nuovo percorso discografico della cantautrice. Caramella, questo il titolo del brano, è disponibile da oggi – venerdì 9 dicembre – in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming.

Il nuovo singolo di Paola Turci è Caramella e anticipa “il nuovo viaggio”, così definito dalla cantautrice, che ascolteremo nell’album presto in uscita.

Il brano è stato scritto dalla stessa artista insieme a Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti, che ha anche prodotto il singolo. Tra ironia e suggestioni acustiche, Paola Turci offre una feritoia sul suo nuovo mondo sonoro fatto di realismo con tutte le sue contraddizioni. Un’artista che matura sempre di più, e per questo condivide con il suo pubblico le sue nuove scoperte.

Con Caramella la cantautrice di Sai Che è Un Attimo ci fa sapere che ha voglia di raccontarsi senza filtri e lo fa attraverso un titolo che esprime leggerezza ma anche ricordi, dolcezza e abbandono.

Il 2022 di Paola Turci è stato un anno di novità. Dopo le indiscrezioni lanciate dalla stampa del gossip, durante l’estate ha sposato Francesca Pascale e insieme, secondo alcuni rumor, stanno valutando la possibilità di avere un figlio.

Al di là delle vicende personali, Paola Turci è reduce da un infortunio che gli è costato un trauma cranico, ma ciò non le ha impedito di portare in teatro il suo monologo Mi Amerò Lo Stesso.

L’ultimo album in studio è Viva Da Morire (2019).

Io sono quella che non impone niente a nessuno

democratica sempre

se non sei convinto

allora stai zitto

io sono quella a cui non piace per niente

apparire o vendermi ad ogni costo

oggi ho fatto una foto

e quasi quasi la posto

non ho bisogno di corteggiatori vari

dello smalto sulle mani, degli slogan popolari

ed il fumo è una condanna

ma ora passami la canna

Posso cantare a squarciagola tutto il giorno

e non sbagliare mai una nota

questa metrica mi inchioda

Dio DJ pensaci tu

fai partire l’autotune

Con la tua roba sparsa per casa

sposta gli accenti, facci una strofa

una strofa d’amore molto bella

la rima è giusta e monella

oppure caramella

compra la gangia, tieni la mancia

prendila fresh, eccoti il cash

se poi la rima migliore è sempre cuore e amore

dio che dispiacere

Poi via, melodia

resta solo l’anarchia

una canzone che passa sepolta dentro a una cassa

Posso cantare a squarciagola tutto il giorno

e non sbagliare mai una nota

questa metrica mi inchioda

Dio DJ pensaci tu

fai partire l’autotune

Con la tua roba sparsa per casa

sposta gli accenti, facci una strofa

una strofa d’amore molto bella

la rima è giusta e monella

oppure caramella

compra la gangia, tieni la mancia

prendila fresh, eccoti il cash

se poi la rima migliore è sempre cuore e amore

dio che dispiacere

Poi via, melodia

resta solo l’anarchia

è una canzone che passa sepolta dentro a una cassa

caramella

Poi via, melodia

resta solo l’anarchia

è una canzone che passa sepolta dentro a una cassa

caramella

Caramella

è una strofa d’amore molto bella

caramella