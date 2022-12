In queste ore su Amazon sono presenti offerte interessanti per quanto riguarda il mondo iPhone, pensando a qualche regalo di Natale di qualità, ma risparmiando qualche euro. A tal proposito l’offerta più allettante quest’oggi è quella riguardante l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Un top di gamma dello scorso anno che si presenta però con specifiche tecniche di ultima generazione e può essere piuttosto appetibile sul mercato.

Interessante la discesa del prezzo dell’iPhone 13 su Amazon il 9 dicembre: l’offerta aggiornata oggi

Torniamo ai livelli della scorsa settimana, dunque, dopo quanto riportato sul nostro magazine. Visto come il modello base dell’iPhone 14 non si distoglie più di tanto dall’iPhone 13, il consiglio è di affidarsi a quest’ultimo device per poter spendere una cifra inferiore. Andando più nello specifico della proposta quotidiana di Amazon per questo top di gamma del 2021 targato Apple, si nota come sia stato effettuato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza da 939 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ciò significa che quest’oggi sarà possibile acquistare questo iPhone 13 al costo di 799 euro, risparmiando un bel po’ rispetto a qualche settimana fa. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la consegna è prevista prima di Natale, quindi se state pensando ad un regalo in vista delle festività natalizie, sicuramente è consigliabile acquistare tale device in questi giorni. Il prezzo può variare come sempre da un momento all’altro, è quindi opportuno accelerare i tempi d’acquisto se si vuole approfittare di tale sconto. Amazon permette inoltre anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, il che garantirà di dilazionare la spesa nel tempo e non sborsare l’intera cifra in un’unica volta.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche di questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, un comparto fotografico di rilievo grazie all’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed alla fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic, che ritroviamo appunto anche sull’iPhone 14, non mancano poi il 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere.