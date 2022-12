Con la seconda e ultima puntata di Incastrati si conclude oggi, 8 dicembre, la serie Netflix di Ficarra e Picone. Nel giorno della festa dell’Immacolata, su Canale 5 andranno in onda gli ultimi tre episodi.

La serie si compone di 6 episodi, raggruppati per Canale5 in due serate evento da tre episodi ciascuna. Attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra e Picone, Incastrati racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), anche: Marianna di Martino (nella parte di Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

Di seguito le anticipazioni sull’ultima puntata di Incastrati. Nell’1×04, alcuni gangster legati a Gambino chiedono a Valentino di spiare Agata e insistono perché Salvo faccia qualcosa di molto peggio ad Ester. Nell’1×05, dopo essersi fermati dalla polizia, Valentino e Salvo devono fare il doppio gioco cercando di insinuare il dubbio nella mente di un boss della magia. Nel finale di stagione, l’episodio 1×06, mentre la polizia tiene alta la sorveglianza, Salvo e Valentino sono portati al cospetto di Padre Santissimo e scoprono con stupore di averlo già incontrato in passato.

Gli ultimi tre episodi andranno in onda domani 8 dicembre. L’appuntamento con Incastrati su Canale5 è per stasera alle 21:40.

