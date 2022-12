Saltano Amici e Uomini e Donne oggi, giovedì 8 dicembre. E salteranno anche domani, venerdì 9 dicembre. Maria De Filippi si prende una piccola pausa e i suoi programmi non saranno in onda in questi giorni.

Nulla di allarmante, Amici di Maria De Filippi tornerà in TV domenica 11 dicembre con lo speciale delle ore 14.00 su Canale 5. Per quanto riguarda Uomini e Donne, invece, bisognerà attendere lunedì 12 dicembre.

Perché saltano Amici e Uomini e Donne oggi e domani? Il motivo è presto detto e non è per niente allarmante. Mediaset cambia il palinsesto nei giorni di festa e questa coppia di giornate fanno parte di quelle che non seguono la programmazione tradizionale di Canale 5.

Al posto di proporre ai telespettatori un pomeriggio all’insegna di Uomini e Donne e dei ragazzi di Amici, su Canale 5 verrà trasmesso un film di Natale. Visti i giorni di festa legati all’Immacolata (8 dicembre), la programmazione cambia per andare incontro alle esigenze di una più vasta platea e delle famiglie, che condividono il pomeriggio dinanzi alla televisione.

Questa la spiegazione delle modifiche all’interno dei palinsesti di Canale 5.

Cosa va in onda al posto di Amici e Uomini e Donne, 8 e 9 dicembre

Cosa va in onda su Canale 5 al posto di Amici e di Uomini e Donne nelle giornate dell’8 e del 9 dicembre? Canale 5 propone Beautiful dopo il tg5 delle 13.00. La soap opera andrà in onda fino alle 14.10 per poi lasciare il posto a Terra Amara, in onda fino alle 14.45.

A seguire, su Canale 5 oggi ci sarà il film La Magia Del Natale, fino alle 16.30. Dalle 16.30 alle 16.45 spieremo la casa del Grande Fratello Vip che lascerà il posto ad Un Altro Domani, fino alle 17.25. Poi andrà in onda Pomeriggio Cinque. A seguire Caduta Libera, alle 19.50.

Venerdì 9 la programmazione pomeridiana sarà la stessa. Cambierà, chiaramente, il film di Natale proposto: andrà in onda alle 14.45 il film Un Natale Da Corgi.