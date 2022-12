Il colosso di Seul è stata un po’ lenta nell’iniziare a implementare le ultime correzioni di sicurezza sui suoi dispositivi dal mese scorso, senza dubbio perché si sta concentrando sulla creazione di un record che potrebbe diventare infrangibile. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 ha debuttato sui dispositivi Galaxy più tardi di quanto ci si aspetterebbe, ma l’OEM asiatico sta lentamente aumentando il ritmo.

Il produttore sudcoreano ha aggiornato il Samsung Galaxy Z Fold 4, la serie dei Galaxy S20 e Galaxy A90 5G alla patch di sicurezza di dicembre 2022 negli ultimi due giorni e ora sta aggiornando anche i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. L’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 è in fase di lancio per la serie dei phablet in un certo numero di Paesi europei e probabilmente ne raggiungerà altri continenti nel prossimo futuro.

L’aggiornamento viene fornito con la versione firmware N98xxXXS5GVK9 e l’unica novità che apporta sono le ultime correzioni di sicurezza, sia per Android che per la versione personalizzata di Samsung. L’aggiornamento è basato su Android 13, il che non dovrebbe sorprendere poiché la serie dei Samsung Galaxy Note 20 esegue la versione più recente del sistema operativo nella maggior parte, se non in tutti i Paesi, ormai. Come sempre, il telefono vi presenterà automaticamente una notifica una volta che l’aggiornamento è disponibile in Italia, anche se potreste saltare l’attesa e controllare adesso la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica“, facendo attenzione che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei dati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

