Nella serata di ieri, mercoledì 7 dicembre, il Napoli è sceso in campo disputando la prima amichevole, nel breve ritiro in Turchia, contro l’Antalyaspor. Il match, che si è giocato al Corendon Airlines Park, è terminato con il punteggio finale di 3-2 per gli azzurri, che sono andati a segno con una bella doppietta di Giacomo Raspadori ed un gol di precisione di Matteo Politano (su assist di Raspadori). Ed è proprio sull’esterno d’attacco romano che ci soffermeremo in questo articolo, in quanto, nel primo tempo il 29enne ex Inter e Sassuolo è stato vittima di un infortunio al ginocchio che ha destato subito ansia e preoccupazione per mister Spalletti e l’intero staff. Nel secondo tempo, precisamente alla ripresa, il calciatore è stato sostituito per evitare ulteriori rischi. Quali sono le sue condizioni?

L’edizione di oggi, giovedì 8 dicembre, del quotidiano ‘Il Mattino’, ha analizzato le condizioni fisiche di Politano, che molto probabilmente potrebbe saltare la prossima amichevole (la seconda del mini-torneo) contro gli inglesi del Crystal Palace, in programma domenica 11 dicembre alle ore 16.00 (ora italiana). Il giornale partenopeo ha riportato che il laterale d’attacco azzurro ha poggiato male il piede in uno scatto e si è fermato toccandosi il ginocchio destro dolorante. Il giocatore è stato subito soccorso in campo dallo staff medico del Napoli ed ha ripreso a giocare gli ultimi dieci minuti del primo tempo della partita contro l’Antalyaspor senza accusare altri problemi. Nella ripresa, poi, è stato sostituito precauzionalmente da Zerbin, uno dei sette cambi della compagine partenopea.

Le condizioni di Politano saranno valutate nei prossimi giorni, quelli che precedono la seconda amichevole contro il Crystal Palace. Se non dovesse farcela, sicuramente non verrà rischiato e non giocherà titolare contro gli inglesi, anche se sull’out di destra è ancora assente Lozano. L’infortunio del numero 21 azzurro non destano grandi preoccupazioni, ma ci sarà grande attenzione e cautela nei suoi confronti. Al posto di Matteo giocherà il giovane Zerbin.

