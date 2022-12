Paola d’Andrea è morta. A molti questo nome non ricorderà nulla ma ad altri porterà alla mente i tempi d’oro di Uomini e donne quando i tronisti erano tali e i nostri pomeriggi passavano tra una lite e una scelta al cardiopalma mentre sullo sfondo ritrovavamo sempre lei e le sue colleghe, Paola, Rosy e Daniela, tra le altre, pronte ad urlare e strepitare a favore di una o dell’altra corteggiatrice o per uno o l’altro tronista, e ora?

Paola d’Andrea è morta e a darne annuncio sui social è stata proprio una sua storica amica e collega ovvero Rosy Chiarelli che con un cuore spezzato ha commentato una loro foto scrivendo “Ciao amica mia tvb”.

Ecco di seguito il post:

La stessa Rosy rispondendo poi alle domande dei fan ha rivelato che la sua amica e collega opinionista è morta a causa di un brutto male che non le ha dato scampo e alcuni, tra i commenti, parlando di tanta sofferenza prima della sua dipartita. Al momento non sappiamo altro, né i dettagli sul male che l’ha portata via e né il giorno della morte o delle esequie.

I fan di Uomini e Donne dovranno accontentarsi di ricordarla con i video relativi alla sua partecipazione al programma dove è arrivata grazie alla sua caparbietà. Lei stessa in una vecchia intervista a CalabriaMagnifica dieci anni fa ha spiegato di aver voluto con tutte le sue forze arrivare nel programma per dire la sua e un giorno, presente al Maurizio Costanzo Show, ha deciso di chiederlo direttamente agli autori di Uomini e donne e all’entourage di Maria de Filippi presenti in sala, da allora la sua storia la conosciamo bene.

Al momento il profilo ufficiale di Uomini e donne non ha ancora dato la notizia della sua morte e non ha ricordato Paola d’Andrea. Oggi, 8 dicembre, il programma non andrà in onda e tornerà lunedì al solito orario.