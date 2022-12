In questa giornata di festa di giovedì 8 dicembre si potrà approfittare dell’offerta dedicata all’iPhone 14 Plus su Amazon. Il melafonino lanciato commercialmente solo ad ottobre (e dopo i modelli standard e Pro) può essere acquistato ora ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di listino. L’occasione è dunque decisamente ghiotta, almeno per chi punta a questo modello, pure in vista di qualche regalo natalizio.

L’ìPhone 14 Plus, nella sua versione di base da 128 GB, costerebbe 1179 euro: un valore di mercato non certo alla portata di tutte le tasche ma con le prime offerte pre-natalizie si inizia a beneficiare di uno sconto davvero importante. Proprio questo esemplare, con lo specifico taglio di memoria, costa ora solo 1099 euro. Lo sconto applicato di 80 euro non è da considerarsi affatto esiguo per un dispositivo Apple appena lanciato. A queste condizioni di prezzo, potrà essere portata a casa la variante rossa, azzurra e nera dello smartphone 2022 di Cupertino. Per la cronaca, preferendo le nuance bianca e viola dello stesso device, la spesa da affrontare sarà di 1109 euro.

L’altro aspetto estremamente interessante della promozione destinata all’iPhone 14 Plus in questa giornata dell’8 dicembre è la disponibilità immediata del dispositivo per la sua consegna. Acquistando oggi il dispositivo, questo verrà consegnato non più tardi di lunedì 12 dicembre e dunque giungerà decisamente in tempo per i regali natalizi.

A fronte della buona scontistica riservata agli iPhone 14 Plus e (ad onor del vero) anche degli iPhone 14 standard, purtroppo, gli esemplari iPhone 14 Pro vengono venduti su Amazon ma anche altrove ancora a prezzo pieno. A dire la verità, il loro grosso problema resta l’indisponibilità, con spedizioni tutte posticipate a dopo il 25 dicembre. Difficilmente le cose poi cambieranno nei prossimi giorni.

