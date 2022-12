Purtroppo anche in questi ultimi giorni del 2022, ha fatto la sua comparsa un nuovo e finto SMS Gruppo ISP. Un ulteriore tentativo di phishing e in pieno svolgimento e varrà la pena non abbassare le difese, dunque stare estremamente attenti nel non incappare in una trappola ben architettata.

In queste ore, è la Polizia Postale ad aver posto l’accento sull’ultimo SMS Gruppo IPS in circolazione. Il messaggio sembrerebbe essere inviato dal gruppo Intesa Sanpaolo ma così non è in effetti. Ci troviamo piuttosto di fronte al solito raggiro perpetuato da hacker a nome di un istituto bancario più che noto nel nostro paese. L’annuncio riportato nella comunicazione è abbastanza allarmante. Si avvisa difatti il cliente di turno di avere la propria app prossima al blocco per sopraggiunti problemi di sicurezza. Di qui nasce dunque l’invito truffaldino a verificare la situazione.

Naturalmente non c’è alcun blocco programmato dell’app Intesa Sanpaolo, semmai l’annuncio ha il solo scopo di mettere in allarme la vittima di turno e spingerla a visitare il collegamento fraudolento presente nel nuovo SMS. Il link non si collega al vero sito della banca Intesa, semmai ad un suo clone. Sulle pagine fake, il malcapitato di turno verrà spinto a fornire i propri dati e dunque a metterli a disposizione di criminali senza scrupoli. Questi ultimi potranno utilizzare proprio le informazioni sensibili per effettuare operazioni non autorizzate, provvedere addirittura all’ammanco di denaro dai conti.

Anche alla fine del 2022, l’unico modo per proteggersi da truffe di questo tipo resta quello quello di cestinare immediatamente le comunicazioni ricevute e mai dar peso ai relativi annunci allarmistici. La stessa Banca Intesa Sanpaolo ha chiarito più volte di essere totalmente estranea ad iniziative fraudolente di questo tipo, mettendo dunque in guardia i suoi clienti.

Continua a leggere su optimagazine.com