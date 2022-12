Un piccolo imprevisto sul palco non ferma i Santi Francesi che proseguono la loro esibizione in duetto con Francesca Michielin. Grande professionalità ed esperienza nella gestione dell’imprevedibile dimostra il duo della squadra di Rkomi che prosegue nella performance come se fosse tutto ok.

In realtà non lo era per niente. Nella prima manche della finale di X Factor 2022, ogni concorrente duetta con Francesca Michielin. I Santi Francesi hanno scelto la canzone California Here We Come, dei Phantom Planet. Avrebbero dovuto esibirsi con l’accompagnamento del pianoforte ma ecco l’imprevisto.

Nel momento in cui il pianoforte sarebbe dovuto entrare in scena con quel classico giro di piano che tutti ricordano dalla sigla di O.C. – Orange County, l’amara sorpresa: lo strumento non funziona.

Un rapido scambio di sguardi tra i Santi Francesi: Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese si scambiano occhiate. Mentre Alessandro è impegnato nell’esibizione canora, si volta più volte verso Mario Lorenzo alla ricerca di quel suono che li ha lasciati nel silenzio più assoluto ed assordante in una location come quella del Forum di Assago.

I tecnici di palco non sono riusciti ad intervenire in tempo e la performance dei Santi Francesi resta muta. A vibrare solo le voci di Alessandro e di Francesca Michielin in un corso nel silenzio musicale. Coco male per gli amati Santi Francesi: il pubblico li acclama e sembra apprezzare anche questa versione muta di California Here We Come, orfana di quelle sonorità che l’hanno resa celebre qualche anno fa.

La finale di X Factor 2022 non è, fortunatamente, eliminatoria nelle sue tre manche. I quattro protagonisti – Beatrice Quinta, Santi Francesi, Linda e Tropea, raggiungeranno tutti la terza manche, senza rischio esclusione. Per i Santi Francesi, dunque, una certezza: l’imprevisto tecnico non gli costerà il posto.