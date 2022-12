Incastrati 2 ci sarà? Mentre va in onda il finale della prima stagione su Canale5 possiamo assicurarvi che la serie di Ficarra e Picone avrà un seguito.

Un secondo ciclo di episodi è stato confermato dallo stesso due comico nel gennaio di quest’anno, dopo che la comedy è rimasta per tre settimane della top 10 dei titoli più visti su Netflix. Salvo Ficarra e Valentino Picone torneranno sia dietro che davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.

Il finale della prima stagione ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma per chi non lo avesse ancora visto, non vi anticipiamo nulla. Possiamo però dirvi che tornerà il cast principale e che la storia dei due protagonisti continuerà in quella che potrebbe essere l’ultima stagione della serie tv. Infatti, stando a un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il duo di comici aveva dichiarato: “La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale.”

Oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), ritroveremo anche: Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

Prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, la seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli.

Non è stato ancora annunciato l’ordine di episodi (probabile saranno di nuovo sei da mezz’ora circa) né la data di lancio della seconda stagione. Incastrati 2, però, potrebbe debuttare già nei primi mesi del 2023, quindi a distanza di un anno dalla prima stagione. Ovviamente la comedy arriverà prima sulla piattaforma di streaming Netflix, e successivamente in chiaro su Canale5.

