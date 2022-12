Il Samsung Galaxy S23 arriverà con l’interfaccia One UI 5.1 a bordo. L’implementazione è abbastanza certa da tempo ma oggi riusciamo a fornire delle prove esatte al riguardo grazie alla scoperta del firmware in test, proprio per il prossimo aggiornamento. Come riportato degli esperti del sito Sammy Fans, non ci sono più dubbi sulla prossima strategia software del produttore.

In pratica, è stato appurato il pieno svolgimento dei test dell’interfaccia One UI 5.1su un esemplare di Samsung Galaxy S23 Plus in Corea del Sud. La nuova build in sperimentazione è apparsa sulla popolare applicazione CheckFirm. Ne trapela che proprio il modello Galaxy S23 Plus (etichettato come SM-S916N) ha a bordo l’update identificato dagli sviluppatori come S916NKSU1AVL1.

Il Samsung Galaxy S23 (in tutta la sua serie) dovrebbe essere lanciato all’inizio del mese di febbraio durante un evento Unpacked dal vivo e poi commercializzato a partire dalla metà dello stesso mese. Considerando il sicuro utilizzo della One UI 5.1 sulle future ammiraglie, l’aggiornamento dell’interfaccia dovrà essere pronto proprio per quel tempo. Subito dopo potrebbe accadere che il rilascio della stessa esperienza software integrativa arrivi a bordo di dispositi più datati, di certo in primis il Samsung Galaxy S22 e a seguire gli altri smartphone della serie Galaxy più diffusi.

A differenza di quanto accaduto per l’aggiornamento One UI 5.0, non ci si aspetta dal rilascio della One UI 5.1 una vera e propria rivoluzione in quanto a rinnovate funzione e grafica. Decisamente più probabile è che la prossima fatica software punti moltissimo a varie ottimizzazioni nell’ottica di avere le migliori prestazioni possibili per dispositivi di ultima uscita e non solo. Magari eventuali piccole modifiche verranno comunque a galla nelle prossime settimane, via via che la sperimentazione continuerà per la sua strada. Ulteriori dettagli in merito non mancheranno di essere riportate su queste pagine.

