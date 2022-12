Nel periodo delle festività natalizie, torna su Rai 1 il ciclo Purché Finisca Bene con cast e personaggi di Diversi Come due Gocce d’Acqua in onda proprio oggi, 8 dicembre, su Rai1. Quella in onda stasera è la prima delle quattro nuove commedie sentimentali, interpretate da attori brillanti e amati dal pubblico, per indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi della contemporaneità a partire dall’amore giovanile della commedia in onda questa sera.

“Queste quattro commedie sentimentali sono un regalo di Natale per il nostro pubblico, uno sforzo produttivo e di scrittura, tutta giocata sul doppio, sul ribaltamento continuo. Sarà un grande viaggio in Italia".

Maria Pia Ammirati, Direttore #RaiFiction#PurchéFiniscaBene pic.twitter.com/5NIgsKx592 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 7, 2022

In cast e personaggi di Diversi Come due Gocce d’Acqua c’è Alessio Lapice nei panni di Gaetano, giovane rampollo di una nobile famiglia partenopea, pronto a dire addio alla famiglia, agli amici e alla sua Napoli perché pronto a partire per Francoforte per un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi), convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo, A mettere in crisi i suoi piani è un incidente d’auto.

“Difficile fare la commedia sentimentale perché abbiamo perso l’innocenza. Per mettere in crisi il nichilismo servono degli scrittori capaci di innescare il sogno, che lavorano sulla nostalgia dell’innocenza”.

Agostino Saccà, Produttore @PepitoProduzion#PurchéFiniscaBene pic.twitter.com/7dfGTxDn9S — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 7, 2022

Gaetano investe la bella Sharon (Chiara Celotti), di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e distrugge la preziosa auto d’epoca appartenuta alla madre scomparsa e alla quale suo padre è morbosamente legato. Proprio per tenere tutto segreto, Gaetano dovrà accontentare la ‘vittima’ sostituendola nei suoi due lavori ovvero come cameriera in un ristorante e inserviente al mercato del pesce.

Ad arricchire il cast di Diversi Come due Gocce d’Acqua troviamo poi Susy Del Giudice e Monica Nappo rispettivamente la zia Matilde e la zia Margherita di Gaetano. Entrambe tengono molto al futuro del loro nipote e non sono molto contente nel vederlo partire, cosa riusciranno a fare per lui le due? Le indolenti zie metteranno Gaetano a confronto con Alfonso (interpretato da Giovanni Esposito), il disonesto amministratore dei beni di famiglia che sta mandando in rovina per tornaconto personale.