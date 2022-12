Il terremoto giudiziario che ha travolto la Juventus sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano e suscitando l’attenzione di molti spettatori interessati come il Napoli di Carlo Ancelotti. Al momento non sono prevedibili gli sviluppi e le conseguenze finali di quella che a molti appare come una sorta di Calciopoli 2 . Come in quel caso, ci potrebbero essere conseguenze clamorose a favore di squadre come il Napoli di Carlo Ancelotti che concluse al secondo posto il campionato 2018-2019.

Le accuse a carico del club bianconero sono particolarmente gravi e le sentenze della giustizia sportiva ed ordinaria potrebbero essere pesantissime a favore del Napoli 2018-2019. Qualora le accuse a carico degli imputati fossero confermate la Juventus rischia addirittura di scomparire, di esser retrocessa o fortemente penalizzata (leggi di più).

La sanzione sportiva potrebbe anche avere un effetto retroattivo. Ed a questo punto entrerebbe in gioco , tra le altre formazioni, anche il Napoli di Carlo Ancelotti. Qualora infatti allo Juventus fosse revocato il titolo conquistato nella stazione 2018-2019 , lo scudetto sarebbe assegnato al Napoli che , per distacco, aveva concluso al secondo posto il torneo. Il Napoli di Carlo Ancelotti si fregerebbe dunque di quello che i revocati definiscono lo scudetto di cartone per sminuirne il valore ed i beneficiati esaltano come lo scudetto dell’onestà.

Ovviamente questo scenario è al momento soltanto un’ipotesi che sarà tutta da verificare nelle aule della giustizia sportiva e della giustizia ordinaria. Mentre per la vicenda giudiziaria ordinaria bisognerà attendere anni prima di giungere ad una sentenza passata in giudicato ( fino ad allora tutti gli imputati sono presunti innocenti) , per quella sportiva l’attesa potrebbe esser più breve. Pertanto potrebbe avvenire che mentre il Napoli di Luciano Spalletti cercherà di vincere lo scudetto sul campo, quello di Carlo Ancelotti potrebbe festeggiare al suon della carta bollata.

Una scenario intrigante ed un epilogo davvero incredibile se si rammentano le polemiche che accompagnarono quell’annata e sfociarono nella stagione successiva nell’ammutinamento di novembre. Carlo Ancelotti ed il suo Napoli restano alla finestra. Ed i tifosi seguono con attenzione l’evoluzione della situazione. Il Napoli potrebbe centrare , nel medesimo anno solare, la conquista di due scudetti. Ma non tutti i tifosi sono entusiasti all’idea di vincere a tavolino il tricolore anche se un pensierino a quello dell’anno precedente con Sarri in molti lo stanno facendo. Una sentenza potrebbe riuscire dove non riuscirono Insigne e compagni nonostante i 91 punti conquistati.

