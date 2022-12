Nella giornata di ieri, il colosso di Seul ha rilasciato per la prima volta l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022: la serie dei Samsung Galaxy S20 è stata la prima a riceverlo. Ora, l’azienda sudcoreana ha iniziato a distribuire la nuova patch di sicurezza sul Samsung Galaxy Z Fold 4, anche se solo negli Stati Uniti.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4 porta il firmware alla versione F936U1UEU1BVKB, con una dimensione di download di circa 404MB. L’aggiornamento è attualmente in fase di lancio sulla rete del vettore locale AT&T. Altre reti di operatori diversi potrebbero accedere a questo aggiornamento nei prossimi giorni. La patch più recente corregge 93 vulnerabilità di sicurezza riscontrate negli smartphone e tablet Samsung Galaxy.

Se disponete di un Samsung Galaxy Z Fold 4 negli Stati Uniti con un modello sbloccato dall’operatore, potete iniziare a scaricare il nuovo aggiornamento di sicurezza accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordatevi, prima di procedere con l’installazione, di verificare che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di bisogno. Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy Z Fold 4 insieme al Galaxy Z Flip 4 nell’agosto 2022 con la One UI 4.1.1 basata su Android 12. Il dispositivo pieghevole ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 poche settimane fa. Il produttore asiatico ha promesso di rilasciare altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android per lo smartphone in futuro. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com