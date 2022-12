Arrivano finalmente novità concrete per tutti coloro che negli ultimi tempi erano in attesa dei cosiddetti avatar per WhatsApp. Da alcune ore a questa parte, infatti, risulta in distribuzione un aggiornamento automatico tramite il quale potremo finalmente utilizzare questo strumento anche nella suddetta app di messaggistica. Sviluppo a 360 gradi, dunque, se pensiamo al fatto che sul nostro magazine, nella giornata di ieri, abbiamo provato ad approfondire nuovamente la questione community. Vediamo più da vicino cosa sta avvenendo oggi 7 dicembre, in Italia e nel resto del mondo.

Stanno arrivando gli avatar per WhatsApp: focus sull’aggiornamento automatico in uscita anche in Italia

Come possiamo sfruttare al meglio la svolta degli avatar per WhatsApp? Il tanto atteso aggiornamento automatico in uscita, effettivamente, fornirà agli utenti Android ed iPhone nuovi strumenti per valorizzare le proprie chat. Come riporta MacRumors, dopo essere risultati disponibili già su Facebook e Instagram, pare che gli avatar a questo punto siano utilizzabili anche come immagini del profilo all’interno del noto servizio di messaggistica. Allo stesso tempo, dovreste essere abilitati entro poche ore ad inviarli sottoforma di uno dei 36 adesivi personalizzati.

Cosa comporta l’arrivo degli avatar per WhatsApp? Si tratta di uno strumento interessante per avvicinarci alla tecnologia concepita coi cosiddetti Memoji di Apple. In aggiunta, gli avatar che stanno facendo il proprio esordio in queste ore sul mercato pare includano anche corpi per la personalizzazione di abiti aggiuntivi.

Per capire se sia arrivato o meno l’apposito aggiornamento automatico relativo agli avatar per WhatsApp, occorre aprire l’app e recarsi nella schermata Impostazioni. A quel punto, dovremo controllare sotto l’immagine del profilo se ci sia o meno un’opzione di menu denominata Avatar. Fateci sapere come stanno andando le cose, così da capire se la funzione sia stata effettivamente implementata per tutti.

Continua a leggere su optimagazine.com