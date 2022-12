Il nuovo e fantastico orologio smart Samsung Galaxy Watch5 Pro, elegante e performante, quest’oggi, mercoledì 7 dicembre, è in super sconto del 31% su Amazon al prezzo di 339,50 euro (invece di 499 euro di listino), nel colore Gray Titanium e con cassa da 45mm. La straordinaria promozione sta per scadere, dunque affrettatevi se volete accaparrarvi questo potentissimo smartwatch. Il prodotto è venduto e spedito da terzi e la sua disponibilità è immediata. Detto ciò, andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche del dispositivo del colosso sudcoreano.

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro presenta un display AMOLED frontale di forma rotonda da 1,4 pollici che adesso è due volte più resistente grazie al cristallo di zaffiro. Anche il suo aspetto è indistruttibile, grazie alla cassa in titanio color nero o grigio per resistere a qualsiasi colpo. Con il tracciamento del percorso GPS, la nuovissima funzione Route Workout dell’orologio fitness vi permetterà di importare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal vostro smartphone all’orologio e di sincronizzarli sulla vostra mappa di allenamento. Il sensore bioattivo dello smartwatch Android Samsung 3 in 1 è in grado di controllare tre sensori di salute, monitorare la frequenza cardiaca e controllare la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne anomale; inoltre, il wereable è perfetto per tenere traccia delle fasi del sonno, aiutarvi a creare abitudini più sane e identificare la vostra tipologia di sonno.

Offerta Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch,... Tracciamento del percorso GPS: la nuovissima funzione Route Workout...

Batteria a lunga durata: dai il massimo sapendo che il tuo orologio...

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro, oggi in super offerta su Amazon, è alimentato da una batteria di lunga durata; inoltre, il dispositivo è compatibile con smartphone che hanno a bordo il sistema operativo Android versione 8.0 o successiva e RAM superiore a 1.5GB. Potete resistergli per caso? Sarà veramente complicato riuscirci.

