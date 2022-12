Dal giorno 6 dicembre è attivo in Italia il programma per riparare iPhone in autonomia: un progetto già partito negli Stati Uniti dallo scorso aprile ma che giunge ora anche in Europa. Evidentemente il nulla osta giunge dopo la buona risposta di pubblico dei possessori di melafonini o altri dispositivi del marchio dell’azienda di Cupertino.

In che cosa consiste il servizio per il quale è possibile riparare iPhone in autonomia. I possessori dei dispositivi Apple potranno scegliere di non portare il loro dispositivo in un negozio o centro assistenza certificato. Chi si sente particolarmente avvezzo ai lavori manuali potrà scegliere di operare da solo, con l’ausilio di guide e manuali e naturalmente ricevendo tutti i ricambi originali utili per il suo intervento.

Da dove si comincia per operare su un iPhone rotto in qualche sua parte? La prima cosa da dire è che rientrano nel programma, per ora, solo gli iPhone 13, iPhone 12 e iPhone SE (2022) ma probabilmente la lista ben presto si allungherà. Chi decide di procedere con l’intervento in autonomia sulle componenti hardware del telefono potranno acquistare parti e manuali Apple dall’Apple Self Service Repair Store attraverso questo collegamento. I pacchetti disponibili sono molti e diversificati: possono riguardare lo schermo, la batteria, il modulo fotocamera e molto altro ancora e dunque il prezzo del kit di riparazione varia anche sensibilmente. Le combinazioni di riparazione sono circa 200, mentre il package con tutti i principali utensili per gli interventi ha un costo di 59 euro e comprende cacciaviti dinamometrici, vassoi di riparazione, ancora presse per display e batterie.

Se a qualcuno potrebbe sembrare azzardata la scelta di Apple di lasciare i suoi clienti riparare iPhone in autonomia, c’è da chiarire la posizione dell’azienda di Cupertino. Secondo i vertici del colosso tecnologico nulla potrebbe andare storto vista la qualità dei prodotti: questi ultimi sono stati testati in maniera approfondita per garantire sicurezza e affidabilità. Ad ogni modo, nel caso in cui un qualsiasi riparatore arrivi ad un punto di estrema difficoltà per la sua operazione, ecco che potrà chiedere comunque aiuto ad un centro abilitato e lasciar fare a veri esperti.

