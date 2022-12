Il nuovo Redmi Note 12 Pro+, flagship di fascia medio-alta, giungerà presto in India e negli altri mercati internazionali. Il dispositivo sfoggerà delle caratteristiche veramente straordinarie, su tutte, la fotocamera principale da ben 200MP sulla cover posteriore. Per il momento manca solo capire quando arriverà ufficialmente nelle altre parti del mondo. Tuttavia, i leak continuano ad essere insistenti e, malgrado la società non abbia ancora dato informazioni sul debutto mondiale, grazie al famoso insider Mukul Sharma, possiamo comprendere come sarà il modello top di gamma che uscirà in India.

Mukul Sharma ha rivelato tramite un tweet che la serie Redmi Note 12 giungerà a breve in India, anche se per adesso ancora non è stata rilasciata la data esatta. Sicuramente il device di punta includerà una fotocamera da 200MP. Addirittura lo smartphone arriverebbe con un nome differente: infatti, se dalle nostre parti potrebbe essere lanciato con il marchio POCO, nel mercato indiano potrebbe giungere con il moniker Xiaomi 12i HyperCharge. Molto probabilmente anche le restanti specifiche tecniche non subiranno cambiamenti; troveremmo, infatti, il processore Dimensity 1080 di MediaTek con memoria RAM di tipo LPDRR44x e storage interno di tipo UFS 2.2; un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, un foro posto centralmente ed una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo Redmi Note 12 Pro+ sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 120W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo avrà una fotocamera da 200MP, con sensore ISOCELL HPX, da poco presentato da Samsung. Inoltre, dovrebbe esserci anche una versione 4G, dotata di schermo FHD+ e chip Snapdragon 732G con 8GB di RAM ed una versione 5G. Restiamo aggiornati per ulteriori dettagli.

Continua a leggere su optimagazine.com