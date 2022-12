Lascia senz’altro il segno la nuova offerta Optima Mobile Super 100 nella sua Christmas Edition. Il già conveniente piano dell’operatore di Optima Italia viene ulteriormente scontato, mantenendo un cospicuo bundle di dati, minuti ed SMS. La promozione sarà attiva per un tempo limitato e dunque vale la pena sottolinearne la scadenza, i costi ma anche tutti gli altri dettagli.

Dettagli offerta e tempi per la sottoscrizione

Cosa comprende l’offerta Optima Super 100 Christmas Edition? Esattamente come la versione standard dello stesso pacchetto, i clienti hanno a disposizione minuti e SMS illimitati verso tutti, oltre a ben 100 GB al mese di navigazione in 4G+ (la rete di riferimento è quella Vodafone, senz’altro garanzia di qualità nella connessione).

Optima Italia lancia Optima Super 100 Christmas Edition da oggi 7 dicembre. Per l’attivazione (a condizioni speciali) non si potrà andare oltre il giorno 27 dicembre.

Promozione a costo ribassato

Nei tempi appena indicati, l’offerta Optima Super 100 Christmas Edition ha un costo mensile di soli 4,95 euro. Si risparmierà esattamente il 50% rispetto al costo standard dello stesso piano di 9,90 euro (di scena in altri periodi dell’anno). Le speciali condizioni economiche sono valide per 12 mesi dall’attivazione. Solo dopo il primo anno, la spesa mensile tornerà ad essere di 9.90 euro. Sempre in vista delle feste, anche il costo di attivazione della speciale offerta Optima Mobile viene ribassato: dai canonici 15,90 euro scende invece a 9,90 euro.

Come attivare Optima Super 100 Christmas Edition



Come già riferito, la speciale offerta natalizia parte oggi 7 dicembre. D’ora in poi e fino al prossimo 27 dicembre sarà possibile procedere alla sottoscrizione del piano scontato direttamente sul sito Optima Mobile. La disponibilità della promozione è limitata ad un certo numero di attivazioni: meglio procedere senza indugi dunque, per non perdere la conveniente occasione di sconto.

