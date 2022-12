L’azienda di dispositivi medici di Elon Musk, la Neuralink è al centro di un’inchiesta federale per maltrattamenti animali. Si contesta che durante i test scientifici effettuati nel 2018 sono morti 1500 esemplari. A riportare la notizia è il Guardian, secondo cui alcuni esponenti della Neuralink avrebbero attribuito la sofferenza e la morte degli animali agli esperimenti svolti in maniera affrettata.

L’indagine è stata avviata dal Dipartimento americano dell’Agricoltura e si basa sulle presunte violazioni all’Animal Welfare Act, la legge che regola il modo in cui i ricercatori trattano gli animali durante i loro test in laboratorio.

Secondo dati in possesso della Reuters, basati sulle interviste oltre 20 tra dipendenti ed ex dipendenti della Neuralink, Elon Musk avrebbe fatto pressioni affinché i test falliti fossero ripetuti d’urgenza, facendo si che aumentasse il numero degli animali costretti ad essere soppressi. Tra gli animali morti durante i test avviati nel 2018 ci sarebbero 280 pecore, maiali e scimmie. Sono stati utilizzati al fine delle ricerche anche ratti e topi.

Come spiega il Guardian, la morte degli animali non significa necessariamente che Neuralink sia colpevole. L’utilizzo di specie animali per la ricerca e gli esperimenti volti a trovare soluzioni sanitarie utili all’uomo è consentito e anche praticato. Inoltre la normativa USA non indica il numero massimo di esemplari da poter utilizzare in una data ricerca. In più Neuralink ha superato, come conferma la documentazione in materia, tutte le ispezioni nelle sue strutture.

Il problema è che secondo i dipendenti dell’azienda, gli animali morti sarebbero di più rispetto al necessario. E questo sarebbe avvenuto proprio a causa delle pressioni di Musk per concludere più rapidamente la ricerca. A rallentare lo studio sarebbero stati alcuni errori umani che, vanificando quanto studiato nelle prime fasi, avrebbero provocato la morte di altri animali.

Mentre è in corso l’indagine, la Nauralink sta sviluppando un dispositivo da impiantare nel cervello in modo da curare problemi neurologici e aiutare le persone paralizzate a camminare.