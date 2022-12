Presto potrebbe essere presentato il nuovo Moto G13, visto il suo passaggio presso il database dell’ente di certificazione thailandese NBTC: la National Broadcasting and Telecommunications Commission ha verificato il rispetto dei requisiti imposti a norma di Legge circa la trasmissione dei segnali radio, senza fornire altri dettagli che possano chiarire il bagaglio hardware del dispositivo.

Il documento pubblicato sul portale della NBTC chiare il modello (Moto G13), il codice (XT2331-3) ed il tipo di connettività associata (4G LTE). Lo stesso device, ma con codice “XT2331-2”, ha fatto capolino sul portale dell’ente di certificazione indiano BIS; la FCC americana, invece, fa sapere che il dispositivo XT2331-1 dovrebbe presentare una batteria con una capacità di 5000mAh e supporto alla ricarica rapida a 20W (il minimo sindacale ormai per un buon medio-gamma che possa catturare l’attenzione degli utenti). Probabilmente si parla di diverse varianti dello stesso dispositivo, destinate a mercati differenti, come accade per la maggior parte dei device che riempiono questa fascia di mercato.

Motorola moto G13 receives the NBTC certification and the Indian BIS certification.#Motorola #MotoG13 pic.twitter.com/vlUFIajMDi — Mukul Sharma (@stufflistings) December 6, 2022

Il Moto G13 potrebbe presentare uno schermo forato al centro ed una doppia fotocamera posteriore. La versione avvista in Thailandia ed India corrisponderebbe a quella 4G LTE, ma non escludiamo possa arrivare anche un modello 5G, venduto nel mercato americano. Ci sono tante possibilità in piedi circa l’uscita prossima del Moto G13, anche se quelle che vi abbiamo appena presentato sembrano le più plausibili, almeno attualmente. Così com’è stato sopra descritto, il device potrebbe in qualche modo interessarvi o comunque non pensate possa fare per voi? Fatecelo sapere scrivendoci le impressioni che avete fin qui maturato. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

