Tra le offerte più interessanti di quest’oggi per il mondo iPhone non si può non prendere in considerazione quella riguardante l’iPhone 12 PRODUCT (RED) da 64GB di memoria interna presente su Amazon. Parliamo infatti di uno sconto super effettuato su questo device di stampo Apple e che potrebbe far capitolare qualche utente desideroso di risparmiare sull’acquisto di un iPhone. Non è un top di gamma di molti anni fa, stiamo parlando di uno smartphone che risulta essere ancora molto utilizzato e che nel 2020 fu tra i più venduti al mondo.

Del tutto inaspettato il nuovo calo del prezzo per iPhone 12 su Amazon il 7 dicembre: offerta aggiornata

Altra promozione, dopo quella di una settimana fa. Nonostante ciò quest’oggi è presente ad un prezzo assolutamente appetibile e che non bisogna lasciarsi assolutamente scappare. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come sia stato applicato uno sconto del 21% sul prezzo consigliato in precedenza da 839 euro. Ciò comporta un costo finale di 661,71 euro, con un risparmio piuttosto cospicuo che non può non essere preso in considerazione. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Nel giro di pochi giorni questo iPhone 12 PRODUCT(RED) arriverà direttamente nelle vostre case ed Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo. Ciò significa che anche chi non ha la possibilità immediata di spendere la cifra sopracitata, potrà acquistare questo device di stampo Apple. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche di spicco di questo iPhone 12. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro per smartphone più resistente presente in circolazione. C’è anche la possibilità di sfruttare il 5G per download velocissimi.

Dal punto di vista fotografico non si può sottovalutare la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine spazio al processore A14 Bionic per prestazioni fulmine.

