Il Coraggio Dei Bambini è il nuovo album di Geolier. Il cantautore di Secondigliano lo ha annunciato nelle ultime ore mostrando al suo pubblico la copertina e la data di uscita. In un primo tempo il disco era comparso su Amazon con il titolo Il Coraggio Di Essere Bambini con tanto di data di uscita – il 10 gennaio – e possibilità di spedizione.

Un leak subito rientrato e corretto, che oggi diventa una realtà: il nuovo album di Geolier sarà fuori il 6 gennaio 2023 e si chiamerà Il Coraggio Dei Bambini, un titolo forte e un’artwork altrettanto d’impatto. Il pubblico viene così investito da una novità in cui tanti bambini ci guardano negli occhi, a volte come monito e a volte come moto di resistenza.

Il Coraggio Dei Bambini arriva 4 anni dopo il disco d’esordio Emanuele (2019), titolo che riprende il nome di battesimo di Geolier, Emanuele Palumbo. Il disco è stato anticipato da due singoli Chiagne e Money, il primo con la collaborazione di Lazza e Takagi & Ketra.

Il nuovo universo di Geolier guarda verso l’old school ma con le intuizioni dell’artista che si traducono anche nel video di Money, che lo stesso Emanuele Palumbo descrive con queste parole:

“Nel mio video vedete i bambini del mio quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere”.

Un messaggio forte, come quello che Geolier allega all’annuncio del disco: “La paura di sbagliare, la forza di farlo ugualmente”. Per il momento non è nota la tracklist, ma tutti sappiamo che ogni disco rap che si rispetti prevede la presenza di ospiti.

Sotto il post su Instagram dell’annuncio, per esempio, sono comparse le attestazioni di stima di Madame, Sfera Ebbasta, Clementino e Rocco Hunt, e i fan già sospettano la presenza di un feat.

