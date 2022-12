Sono stati annunciati i concerti dei Placebo in Italia nel 2023. Sono 5 le date che nel mese di luglio vedranno la band protagonista sui palchi di tutta la penisola.

Si parte da Torino, dove i Placebo si esibiranno l’11 luglio al Sonic Park Stupinigi. Il 13 luglio la band suonerà al Lucca Summer Festival e il 14 luglio è attesa ad Imola per un concerto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il 16 luglio il tour si sposterà a Matera per una data a Sonic Park, Cava del sole.

L’ultimo tra i concerti dei Placebo in Italia nel 2023 è quello programmato per il 18 luglio a Piazzola sul Brenta (PD) in occasione di Piazzola Live Festival.

I Placebo annunciano il loro grande ritorno in Italia e saranno ben 5 gli appuntamenti che li vedranno protagonisti nel nostro Paese nel 2023. La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, ha rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile.

Nel 2023 i Placebo tornano nella penisola, dopo il successo degli show che hanno tenuto di recente a i Firenze Rocks e al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per la data del 13 luglio al Lucca Summer Festival saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 7 dicembre. La vendita dei biglietti per le date dell’11 luglio al Sonic Park Stupinigi, del 14 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, del 16 luglio al Sonic Park Matera e del 18 luglio al Piazzola Live Festival di Piazzola sul Brenta (PD) aprirà lunedì 12 dicembre alle ore 12:00 su TicketOne e TicketMaster.

I concerti dei Placebo in Italia nel 2023

11 luglio • Torino, Sonic Park Stupinigi

13 luglio • Lucca Summer Festival

14 luglio 2023 • Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

16 luglio • Sonic Park Matera, Cava del Sole

18 luglio • Piazzola sul Brenta (PD), Piazzola Live Festival