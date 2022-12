Restare nell’ombra per raccontarla e non prendersi mai in giro, né troppo sul serio. Gianmaria è una giovane promessa che potrebbe davvero creare una nuova corrente di cui Chiello (ex FSK) ha iniziato a spianare la strada, e se questa è la nuova frontiera dell’urban indie è bene seguirla con attenzione. Stella nascente ad X Factor, Gianmaria si è subito fatto notare per la sua eccessiva schiettezza, ma non quella fatta di dissing tra artisti o ostentazioni di carriere in salita: l’artista vicentino racconta la parte più oscura dell’animo umano, anche la più terribile.

Chi è Gianmaria: l’esperienza a X Factor

Gianmaria Volpato nasce a Vicenza nel 2002.

Il rapper e cantautore scopre la musica da giovanissimo, fino alla pubblicazione dei primi due singoli Tutto O Niente 2 e Mamma Scusa. Secondo il suo pensiero, prima di scoprire l’arte dei suoni non c’era niente: “Prima ero perso, avevo tante passioni passeggere che poi cambiavo. Quando è arrivata la musica, ho capito che era diverso“, ha raccontato a Vanity Fair.

Nel 2021 ha conquistato tutti con la sua partecipazione a X Factor, soprattutto per il suo inedito I Suicidi: il brano affronta a muso duro una delle realtà più terribili e tristi del quotidiano dell’uomo, quel momento in cui la percezione del fallimento è talmente forte da far pensare che non vi sia più un appiglio per risalire dal fondo.

I Suicidi ha messo sul piatto tutto il talento di Gianmaria e la sua sensibilità. Nel roster di Emma Marrone, è arrivato secondo alla finale del talent show di Sky.

Il primo EP Fallirò

Un titolo altrettanto forte: Fallirò è un atto di consapevolezza, il concedersi la possibilità di sbagliare e accettare un possibile inciamo.

Il 2022 è stato anche l’anno del Fallirò Tour, ma anche quello della sua partecipazione a Sanremo Giovani con il brano La Città Che Odi, con cui è stato scelto per la finale del 16 dicembre su Rai 1 in prima serata.

